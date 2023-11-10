Bodrum'da Atatürk'ü Anma Töreni

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü törenle anıldı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenin ardından anma etkinlikleri özel bir okulda devam edecek.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, ilçede hayat 2 dakikalığına durdu.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Asker Yüksektepe, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, daire amirleri, gaziler, çeşitli STK ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Sirenler eşliğindeki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Trafikte seyreden sürücüler de saat 09.05'te araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu.

Anma etkinlikleri özel bir okulda gerçekleştirilecek program ile devam edecek.