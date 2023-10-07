Bodrum'da 78 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 07.00 sıralarında Bodrum açıklarında yelkenli bir tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekneyi durdurup, 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan 78 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.