BMGK'dan kutsal kitaplara yönelik şiddeti kınayan karar tasarısı kabul edildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, BMGK tarafından kabul edilen karar tasarısının kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlamasını önemsediklerini belirtti. Bekin, İsrail'in insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü ve Müslüman karşıtlığı yaklaşımlı politikalara karşı somut adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK), kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısının kabul edilmesini önemsediklerini, bu konuda caydırıcı önlemlerin alınmasını zaruri gördüklerini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in büyük çabası sonucu, BMGK tarafından alınan kararla kutsal kitaplara yönelik şiddetin uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

BM tarafından İsrail'e yönelik benzer kararlar alınmasına rağmen İsrail'in işgale devam ettiğine, Filistinlilere karşı insan hakları ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çeken Bekin, "İsrail'i sadece kınamakla kalınması onu daha çok cesaretlendirmekte, daha büyük eylemlere sevk etmektedir." dedi.

Müslüman karşıtlığı yaklaşımlı politikalara karşı daha somut adımların atılmasını beklediklerini kaydeden Bekin, "Batıda Müslümanların karşı karşıya kaldıkları ötekileştirme ve ırk ayrımcılığının ortaya çıkardığı İslamofobi yaklaşımlı politikalara bir an önce son verecek tedbirlerin alınması gerekmektedir." diye konuştu.