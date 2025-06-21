BM Temsilcisi Yıldız: İsrail'in İran Nükleer Tesislerine Saldırıları Emsalsizdir

TÜRKİYE'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "İsrail'in, İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik kasıtlı saldırıları emsalsizdir" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York'taki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında katıldı. Büyükelçi Yıldız, yaptığı konuşmada, geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın nükleer ve radyoaktif sızıntılar, büyük ölçekli göç hareketleri ve küresel ticaret yollarında aksamalar gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdığını ifade eden Yıldız, "İsrail'in, İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik kasıtlı saldırıları emsalsizdir. Bu saldırılar, uluslararası hukuka, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tüzüğüne, ilgili UAEA kararlarına ve BMGK kararına aykırıdır. Bu eylemler acilen durdurulmalıdır" dedi. Yıldız, İsrail'in bu tür tesisleri hedef alarak nükleer güvenlik ve emniyeti kasten riske attığını vurguladı ve Türkiye'nin, gerilimin düşürülmesi, ateşkesin sağlanması ve diplomatik çabaların yeniden başlatılması için tüm girişimlere destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Çatışmaların, petrol ticareti açısından kritik bir bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Yıldız, bu durumun arz kesintileri ve fiyat dalgalanmaları yoluyla küresel istikrarsızlığı artırabileceğini belirtti. Gazze'deki durumun bu son olayların gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, iki devletli çözüm önerisini tekrarladı. Ayrıca, İran'dan 45 BM personelinin Türkiye'ye tahliye edildiğini belirten Yıldız, bu durumu BMGK'nin harekete geçmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.