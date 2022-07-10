BM: "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi" - Haberler

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BM: "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BM: 'Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi'

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten, "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten, "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) savaş sırasında Ukrayna'daki cinsel şiddete yönelik açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten yaptığı açıklamada, "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi. Mevcut veriler buzdağının sadece görünen kısmı" dedi.

Ukrayna daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna'da 22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu işlediğini bildirmişti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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