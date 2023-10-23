BM Raporörleri İsrail Ordusuna Danışmanlık Yapan Avukatlara Savaş Suçu İçeren Eylemlere İzin Vermemeleri Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusuna danışmanlık yapan tüm avukatlara savaş suçu teşkil edebilecek eylemlere yasal izin vermemeleri ve bunu reddetmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusuna danışmanlık yapan tüm avukatlara savaş suçu teşkil edebilecek eylemlere yasal izin vermemeleri ve bunu reddetmeleri çağrısında bulundu.

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas ve Filistinli diğer silahlı grupların, İsrail'de sivillere yönelik saldırılarının ve rehin almalarının kınandığı açıklamada, sivillere yönelik bu eylemler "zulüm" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından kara harekatına hazırlandığına dikkat çekilerek, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu sivil bölgelere ölümcül hava saldırıları düzenleyerek evleri, hastaneleri, pazarları ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binalarını yok etti veya bunlara zarar verdi." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı artırdığı, gıda, su, elektrik ve yakıt tedarikini kestiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Hamas'a karşılık verirken ve Gazze'de operasyonlar yürütürken, orduya danışmanlık yapan tüm avukatların savaş suçu teşkil edebilecek eylemleri tespit etmesi ve engellemeye çalışması gerekiyor. Avukatların, suç teşkil eden fiiller için yasal izni reddetmek gibi mesleki bir görevleri var. Avukatlar uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere yasal izin vermeyi reddetmeli."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız olarak bilinen özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

BM bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.