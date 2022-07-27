BM Özel Raportörü: Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'ni tanımaya teşvik ediyorum

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ve bu konudaki Danıştay kararını üzüntü ile karşıladığını söyledi. Alsalem, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini sözleşmeden çekilme kararını yeniden değerlendirmeye ve sözleşmeyi tanıyan ülkeler arasına tekrar katılmaya teşvik ediyorum" dedi.

BM Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem, 18-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin çoklu ve kesişen nedenlerini inceledi. Ayrıca, Türkiye'nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele konularında yasal, kurumsal ve siyasi çerçevelere yönelik verdiği uluslararası taahhütlerin uygulanışını da gözden geçirdi. Alsalem, Haziran 2023'te BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağı rapor ve Türkiye ziyaretine ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Alsalem, Türkiye Cumhuriyeti'nin daveti üzerine ülkeye geldiğini, amacının kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin durumunu değerlendirmek olduğunu vurgulayarak, ziyareti sırasında yabancı uyruklu kadınların da durumlarını değerlendirmeye gayret ettiğini kaydetti. Alsalem, "Ziyaretim esnasında birçok bakanlık ile bir araya geldim. Kadınlar ile kızlar ile bir araya geldim. Onun dışında farklı illeri ziyaret etme fırsatım oldu. Biraz hayal kırıklığına uğradığım bir husus oldu; sığınma evini ziyaret etme fırsatım olmadı. Keşke Sağlık Bakanlığı ile de görüşebilseydim" dedi.

Türkiye'ye 18 yaş altı bütün çocuk evliliklerinin yasaklanması konusunda karar alması yönünde çağrıda bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl 300'den fazla kadın öldürülmüştür. Anladığım kadarıyla bakanlıklar kendi aralarında veri paylaşıyorlar aslında. Zaman zaman İçişleri Bakanlığı tarafından bunların halk ile paylaşıldığını da biliyoruz. Bu veri sistematik olarak toplanmıyor, yeterince kapsayıcı değil. Türkiye aslında çok iyi bir pozisyonda, bu tür verileri toplamak için, cinayetleri değerlendirmek için bir gözlem evi kurabilecek bir pozisyonda" değerlendirmesinde bulundu.