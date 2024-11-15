BM'nin 79. Kuruluş Yıldönümü Ankara'da Kutlandı

Birleşmiş Millletler'in (BM) kuruluşunun 79. yıldönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin ev sahipliğinde Cermodern'de düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. BM'nin sürdürülebilir kalkınma ve kimsenin geride bırakılmayıp insan haklarının olduğu bir dünyanın yansıması olduğunu belirten BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, 79 yıl önce yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi. BM Antlaşması'nın ülkeleri bölünme karşısında birliğe ve kriz karşısında kolektif eyleme yönlendirdiğini dile getiren Ahnosi, "Çatışmalar şiddetleniyor, kutuplaşma derinleşiyor. 2024 yılındayız ve küresel açlık var. Bolluk içindeki dünyamızda her on kişiden birinin düzenli olarak bir gün ya da daha uzun süre aç uyuması utanç verici. Bu durum ciddi gıda güvensizliği olarak nitelendiriliyor. İklim krizi hızlanıyor; karmaşık yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları geride kalıyor. Bu zorlu zamanlarda BM, bugün karşı karşıya olduğumuz karmaşıklıkları ele almak için vazgeçilmez çok taraflı bir platform olmaya devam ediyor. Savaşın yıkımından iklim acil durumuna, artan eşitsizliklerden yapay zeka gibi yeni teknolojilerin getirdiği zorluklara kadar dünyanın sorunları hiçbir ülkenin tek başına sağlayamayacağı çözümler gerektiriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA