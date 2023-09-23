BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İran'ın İffet ve Hijab Yasa Tasarısını Eleştirdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, İran'ın İffet ve Hijab yasa tasarısına tepki göstererek yasanın 'açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve rafa kaldırılması gerektiğini' açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, İran'ın İffet ve Hijab yasa tasarısına tepki göstererek yasanın 'açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve rafa kaldırılması gerektiğini' açıkladı.

İran Parlamentosu'nun hijab ve giyim kurallarına uymayan kadınlar için hazırladığı bir yasa tasarısını onaylamasının ardından BM İnsan hakları Yüksek Komiserliği'nden dün yasa tasarısına eleştiri geldi. BM Yüksek Komiseri Volker Türk adına dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İran Parlamentosu'nun, zorunlu kıyafet kurallarına uymayan kadın ve kız çocuklarına yönelik hapis cezalarını büyük ölçüde arttıran ve ağır para cezaları öngören yeni İffet ve Hijab Yasa Tasarısını kabul etmesinden derin üzüntü duyuyoruz."

Yasa, hijab kuralına aykırı hareket eden kadınlara 10 yıla kadar hapis cezası, kırbaçlanma, yaklaşık 8 bin 500 dolar para cezası, seyahat kısıtlaması ve internet erişiminden mahrum bırakma gibi cezalar öngörüyor.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İÇEREN UYGULAMALAR KALDIRILMALIDIR'

OHCHR, resmi adı İffet ve Hijab Kültürünün Teşvik Edilerek Ailenin Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında İranlı yetkilileri toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren bu gibi uygulamaları yürürlükten kaldırmaya çağırdı. BM Kadınların kamusal alandaki davranışlarının denetlendiği tüm düzenleme ve prosedürlerin kaldırılması, kamu hayatına dahil olabilecekleri uygulamaların getirilmesi gerektiğini de vurguladı. Açıklamada ayrıca "Kadınlara ve kız çocuklarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmamalıdır. Yetkililer tüm İranlıların haklarına saygı göstermek, korumak ve eşit şekilde yerine getirmekle yükümlüdür" ifadeleri yer aldı.