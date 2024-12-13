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BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının moderatörlüğünü üstlenen Rossbach, toplantının ardından Erdoğan ile İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Rossbach, 2023'te BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan, imza dolayısıyla Rossbach'a teşekkür etti.

Görüşmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldik. Danışma Kurulumuzun çalışmalarını değerlendirerek işbirliği alanlarımızı ele aldık. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda Sıfır Atık hareketinin önemi üzerine görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle, geleceği daha temiz bir dünya hayaliyle şekillendirenlerin ortak çağrısı olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Rossbach'a desteği için teşekkür ediyorum. Zira sıfır atık hedefi, sadece bireysel çabaların değil, küresel işbirliğinin de temel taşıdır."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Politika
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