BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde acil oturumda bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı. Oturumda yardımların uzatılması için yapılan oylamada, 15 üyeli Konsey'de 12 ülke "lehte" oy kullanırken, ABD, İngiltere ve Fransa ise "çekimser" kaldı.

BMGK'nın 5 daimi üyesinden biri olan Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü yardımların uzatılması onaylanamamış, Türkiye üzerinden Suriye'deki mültecilere giden yardımlar 10 Temmuz'da sona ermişti.

Söz konusu yardımlar çerçevesinde her ay yaklaşık 800 tır, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan 4,1 milyon sivile yardım sağlıyor. Tır ve kamyonlar, 2014'ten bu yana Esad rejiminin kontrolü dışındaki bölgelere Gıda, ilaç, barınak ve diğer hayat kurtaran yardımları taşıdı.

BMGK'nın 5 daimi üyesi Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması ve en az 9 üyenin onayı ile BMGK'da kararlar kabul edilebiliyor. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika