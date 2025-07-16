BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Çağrısı Üzerine Toplanıyor

Suriye'nin İsrail saldırıları sonrası yaptığı çağrı kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın toplanması bekleniyor.

Suriye'nin İsrail'in başkent Şam ve Dera kentlerine düzenlediği hava saldırıları sonrası yaptığı çağrının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı. Diplomatik kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi'nin yarın Suriye'deki durumu ele almak üzere acil toplantı yapmasının beklendiğini açıkladı. - NEW YORK