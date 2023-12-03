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BM Güvenlik Konseyi, Somali'ye silah ambargosunu kaldırdı

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Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Türkiye, Somali'ye destek vermeye devam edecektir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün (1 Aralık) gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992 yılından bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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