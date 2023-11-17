Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Güvenlik Konseyi'nde reform ihtiyacının inkar edilemez ve geciktirilemez olduğunu belirtti. Önal, BM Genel Kurulu'nda reform hakkında düzenlenen oturumda konuştu ve Türkiye'nin reform konusunda Konsensus için Birlik Grubu'nun açıklamalarını desteklediğini bildirdi. Önal, BMGK'nin Filistin konusunda başarısız olduğunu ve reform sürecinin BMGK'nin eksikliklerini gidermesi gerektiğini vurguladı.

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacı inkar edilemez ve geciktirilemez." dedi.

Önal, BM Genel Kurulu'nda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Hükümetler arası müzakerelerde Avusturya ve Kuveyt Daimi Temsilcilerinin eş kolaylaştırıcı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Önal, Türkiye'nin BMGK'de reform konusunda Konsensus için Birlik Grubu'nun (KİB) açıklamalarını desteklediğini bildirdi.

Büyükelçi Önal, "BMGK'nin reform ihtiyacı inkar edilemez ve geciktirilemez." vurgusunda bulundu.

Özellikle Filistin konusunda BMGK nezdinde gelişmelerin bunun açık göstergesi olduğuna işaret eden Önal, "Yapısal felç hali nedeniyle BMGK, Filistin'de ateşkes sağlama konusunda başarısız olmuş ve Filistin halkının tarif edilemez acısını dindirememiştir." diye konuştu.

Önal, reform sürecinin BMGK'nin mevcut eksikliklerini gidermesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun hakkaniyet ve demokratik temsil hedeflerinin etkinlik ve yetkinlik hedefleriyle birlikte gerçekleştirilecek tarzda hayata geçirilmesi lazım geldiğini belirtti.

Bunun için kapsamlı ve kapsayıcı bir sürecin gerekli olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Önal, ülkelerin kendi çıkarları yerine ortak iyiliği önceliklendiren bir yaklaşımın tüm üyelerin çıkarına olacağını kaydetti.

"Daimi üyelik statüsü gayridemokratiktir"

Önal, "KİB grubunun da vurguladığı gibi, veto yetkisi olsun veya olmasın daimi üyelik statüsünün gayridemokratik olduğuna ve BMGK'nin ancak rotasyon ve bölgesel temsil temelinde seçimle göreve gelecek üyelerle genişlemesi gerektiğine inanıyoruz." mesajını verdi.

Büyükelçi Önal, "İdeal olarak veto yetkisi kaldırılmalı ya da en azından kullanımı sınırlandırılmalıdır." diyerek, bu bağlamda BM Genel Kurulu ve BMGK arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Reform sürecinin ilerlemesi için ise tüm üye ülkeler arasında yapıcı angajmanın gerekli olduğuna işaret eden Önal, en meşru platformun hükümetler arası müzakere platformu olduğunu söyledi.

Önal, bu çerçevede görüşmelerin kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilmesini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "BMGK'nin reformunun kritik önemi ve aciliyeti nedeniyle Türkiye, hükümetler arası müzakere sürecine aktif olarak katılacak ve uzlaşı ile ortak paydada buluşma adına katkı sağlamaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.