BM Güvenlik Konseyi, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınayan bir tasarıyı kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısı kabul etti ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Tasarı 15 üyeden 13'ünün oyuyla kabul edilirken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, konseyin geçici üyelerinden Bahreyn öncülüğünde hazırlanan ve İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul etti. Tasarı,15 üyeden 13'ünün oyuyla kabul edilirken, oylamada konseyin daimi üyeleri Rusya ve Çin, çekimser kaldı. Tasarı metninde İran'ın "Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e yönelik son derece ağır saldırıları şiddetle" kınandı. Tasarıda bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Bahreyn'in Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri adına sunduğu ve BM üyesi 130 ülke tarafından da desteklenen tasarıda ayrıca, İran'dan bu ülkelere yönelik tüm saldırıları "derhal durdurması" talep edildi.

Diğer yandan BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya öncülüğünde sunulan ve Orta Doğu'da tüm tarafları askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve gerginliği daha fazla tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapan karar tasarısı, yeterli oyu almadığı için kabul edilmedi. Tarafların isimleriyle anılmadığı karar tasarısı, dörde lehte ve iki aleyhte oy alırken, oylamada dokuz üye de çekimser kaldı. - NEW YORK

