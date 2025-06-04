BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Talebi

BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Talebi
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BM Güvenlik Konseyi'nde on geçici üye, Gazze'de koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için karar tasarısının oylanmasını talep etti. Tasarı, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz dağıtılmasını içeriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin on geçici üyesi, Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes çağrısı yapan bir karar tasarısının oylanması talebinde bulundu.

Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre 15 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki on geçici üye, Gazze'de tüm taraflarca saygı gösterilen, acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep eden bir karar tasarısı için oylama yapılması talebinde bulundu.

Tasarının taslak metninde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım girişinin önündeki tüm engellerin derhal kaldırılması ve yardımların BM'nin de dahliyle Gazze genelinde engelsiz ve geniş çapta dağıtılması talebine de yer verildi.

Daha önce benzer karar tasarıları, ABD tarafından veto edilmişti. ABD, geçtiğimiz yıl kasım ayında Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmişti.

Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabul edilebilmesi için on beş üyeden dokuzunun desteğini alması ve ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üyenin hiçbiri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yapması beklenen oylama, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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