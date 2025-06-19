BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Iran Gerilimini Görüşmek Üzere Acil Toplantı Yapacak

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın ABD'yi İsrail ile olan çatışmalara müdahil olmakla suçlamasının ardından acil toplantı düzenleyecek. İran, durumu tehlikeli olarak nitelendirerek Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere cuma günü acil toplantı gerçekleştirecek.

İran, İsrail ile devam eden çatışmalara ABD'yi doğrudan çatışmalara müdahil olmakla suçlayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu. İran, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı resmi başvuruda, "ABD'nin bu yasadışı kampanyaya doğrudan müdahil olduğuna dair artan ve inkar edilemez kanıtların" bulunduğunu ileri sürerek, durumun tehlikeli biçimde tırmandığını bildirdi. Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin tehdit altında olduğunu vurgulayarak Güvenlik Konseyi'ni acil toplanmaya çağırdı.

İran'ın acil toplantı çağrısı, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Rusya ve Çin'in yanı sıra Pakistan ve Cezayir tarafından da desteklendi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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