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BM Güvenlik Konseyi Gazze Şeridi için acil toplanma kararı aldı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi yarın acil toplanma kararı aldı. BM ve yardım kuruluşlarından ateşkes çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi yarın acil toplanma kararı aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı. Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ekvador, toplantının yarın ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde yerel saatle 10.00'da başlayacağını duyurdu.

BM ve yardım kuruluşlarından ateşkes çağrısı

Aralarında BM kuruluşları ve ortaklarının da bulunduğu 27 yardım kuruluşu yayınladıkları ortak bildiride, Gazze Şeridi'ndeki koşulların "tanık oldukları en kötü koşullar arasında" olduğunu vurgulayarak, insani çabaları "neredeyse imkansız hale geldiğini" belirtti. Bildiride, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Guterres dün BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndermişti

Guterres, dün Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi durdurmak için elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen BM Şartı'nın 99. maddesine başvurmuştu. Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağırmış, "Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir" hükmünü içeren BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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