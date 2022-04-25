BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür - Haberler

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BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür

AA - Mümin Altaş - Politika
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BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulünde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulünde Rusya- Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Guterres'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kabulde Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Süreci'nin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü yaklaşık 1,5 saat sürmüştü

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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