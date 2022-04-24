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BM Genel Sekreteri yarın Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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BM Genel Sekreteri yarın Türkiye'ye gelecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Ziyaret sırasında BM Genel Sekreteri'nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.  


Demirören Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Türkiye, Politika, Haberler

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