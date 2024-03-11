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BM Genel Sekreteri: Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler devam ediyor

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İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ölümlerin ve bombalamaların devam ettiğini belirterek, silahların susturulması ve yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan akmaya devam ediyor" dedi.

İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan akmaya devam ediyor. Bugün en güçlü çağrım, silahları susturarak ve hayat kurtarıcı yardımların gereken hızda ve büyüklükte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engelleri ortadan kaldırarak Ramazan ruhunu onurlandırmaktır" dedi.

Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının altıncı ayına girdiğine dikkat çekti. Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'ni ziyaret eden ailelerin de aynı çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu aile üyelerinden birinin dediği gibi, 'Biz buraya taziye için gelmedik. Özür dilemek için de burada değiliz. Acil eylem için buradayız" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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