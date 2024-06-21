Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri: Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Lübnan sınırı arasındaki gerilime değinerek, 'Tek bir aceleci hareket sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Lübnan sınırı arasındaki gerilime değinerek, "Tek bir aceleci hareket sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı devam ederken, Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilime değinen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumdan endişe duyduğunu belirtti. Guterres, "Tek bir aceleci hareket ve tek bir yanlış hesaplama sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz" dedi.

Sınır çizgisi boyunca çatışmaları izlemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile BM'nin Ateşkes Denetim Örgütü'nün (UNTSO) çalışmalarını da ele alan Guterres, "BM barış gücü askerleri sahada gerilimi düşürmek ve yanlış hesaplamaları önlemeye yardımcı olmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Antonio Guterres İsrail Lübnan Dünya Gazze Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

 Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title