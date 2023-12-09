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BM Genel Sekreteri: Hamas'ın saldırıları İsrail'in ihlallerini haklı çıkarmaz

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın saldırılarının İsrail'in yaptığı ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirterek, 'Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın saldırılarının İsrail'in yaptığı ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirterek, "Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Hamas'ın saldırılarının İsrail'in yaptığı ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirterek, "Hamas'ın İsrail'e ayrım gözetmeksizin roket atması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması savaş yasalarına aykırıdır ancak İsrail'in kendi ihlallerini haklı çıkarmaz. Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz. Her zaman eşit derecede bağlayıcıdır ve karşılıklılığa bağlı değildir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar en az 7 bini çocuk toplam 17 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 780 Filistinli de yaralandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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