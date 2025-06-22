BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran uyarısı: 'Tehlikeli bir tırmanış'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi. Guterres, bu çatışmanın kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun diplomatik çözümden başka bir yol aramaması gerektiğini belirtti.

Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu çatışmanın hızla kontrolden çıkma riski artıyor ve bu durum siviller, bölge ve dünya için felaket sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Guterres, özellikle sivillerin can güvenliği açısından kaygı duyduğunu vurgulayarak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

"Tek umut barış"

BM Genel Sekreteri, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu tehlikeli saatte, bir kaos sarmalından kaçınmak kritik önem taşıyor. Askeri bir çözüm yok. İleriye giden tek yol diplomasi. Tek umut barış." - NEW YORK