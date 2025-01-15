Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze için Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze için Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Guterres, insani yardım ulaştırılması ve kalıcı barış için taraflara çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamada bulundu. Guterres, anlaşmanın taraflarına, taahhütlerini yerine getirme ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlama çağrısında bulundu. Çatışmanın başlangıcından itibaren derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için mücadele ettiğini belirten Guterres, "Önceliğimiz, bu çatışmanın yol açtığı muazzam acıları hafifletmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Guterres, bu süreçte Birleşmiş Milletler'in anlaşmanın uygulanmasını desteklemek ve insani yardım ulaştırmak için hazır olduğunu söyledi.

"İnsani durum felaket düzeyinde"

Gazze'deki insani durumun felaket seviyesinde olduğunun altını çizen Guterres, taraflara, sivillere hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde insani yardım ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulundu. Guterres, "Bu ateşkes, Gazze'ye yardım ulaştırılmasının önündeki güvenlik ve siyasi engelleri kaldırmalı, hayat kurtaran yardımların önemli ölçüde artırılmasını sağlamalıdır" dedi.

BM'nin karşılaştığı zorlukların farkında olduğunu belirten Guterres, insani yardımların artırılması için özel sektör ve diğer insani yardım aktörlerinin de katkılarını beklediğini ifade etti.

"Kalıcı barış için Filistin'in birliği elzemdir"

Anlaşmayı "kritik bir ilk adım" olarak nitelendiren Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının birliği ve bütünlüğünün korunmasının önemine değindi. Filistinli ve İsrailli tarafları, iki devletli çözüm temelinde müzakere edilebilir bir barışa ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağıran Guterres, "Uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı bir çözüm tek yoldur" ifadelerini kullandı. Guterres, iki halkın arzularının ancak uygulanabilir bir iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini vurguladı.

Çatışmalarda hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanları için derin üzüntüsünü dile getiren Guterres, bu trajedinin bölgeye barış ve istikrar getirme çabalarının önemini daha da artırdığını belirtti. Guterres, BM'nin Filistin ve İsrail halkları için daha iyi bir gelecek oluşturma hedefinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

"Bu, barış ve istikrar için bir fırsattır"

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Guterres, "Bu, barış ve istikrar için bir fırsattır. Bu fırsat, daha fazla insanın hayatını kaybetmesini önlemek ve umut dolu bir gelecek inşa etmek için heba edilmemelidir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ağırlayacak
img

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
img

Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.