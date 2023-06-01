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BM Genel Sekreteri Guterres'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

BM Genel Sekreteri Guterres'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede bölgesel konular da değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede bölgesel konular da değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Politika Haberler

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