BM Genel Sekreteri Gazze'deki sivil kayıpların artışını endişeyle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülke liderleri ve hükümet yetkililerinin bir araya geldiği Katar'daki 21. Doha Forumu'nun açılışında, "Görev sürem boyunca Gazze'de bu kadar kısa bir süre içinde meydana gelen sivil kayıpların sayısı daha önce görülmemiş bir rakamdır" dedi.

Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu bugün başladı. Ülke liderlerini ve hükümet yetkililerini bir araya getiren forumun açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle insani yardım sisteminin çökme riski altında olduğu uyarısında bulunarak, "Durum hızla bir felakete dönüşüyor. Bunun hem Filistinlilerin geneli hem de bölgedeki barış ve güvenlik açısından geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir" dedi.

Geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi başkanına gönderdiği mektuba değinen Guterres, "2017 yılında genel sekreter olduğumdan bu yana ilk kez BM Şartı'nın 99. maddesine ilişkin bir mektup ilettim" ifadelerini kullandı.

Mektupta Gazze'deki sivillerin etkin bir şekilde korunamadığından bahsettiğini söyleyen Guterres, "Nitekim görev sürem boyunca Gazze'de bu kadar kısa bir süre içinde meydana gelen sivil kayıpların sayısı daha önce görülmemiş bir rakamdır" şeklinde konuştu.

Katar Başbakanı Al Thani: "Ateşkes konusunda İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğim"

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ise, forumun açılışında yaptığı konuşmada ülkesinin sınırlı olanaklara rağmen İsrail'e ateşkes konusunda baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. Thani, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin, İsrail'in çoğu kadın ve çocuk 17 binden fazla Filistinliyi öldüren askeri eylemleri nedeniyle değil, yapılan müzakereler sonucu serbest bırakıldığını vurguladı.

Dünyanın karşı karşıya olduğu kritik zorlukları tartışmanın yanı sıra yenilikçi ve eylem odaklı ağlar kurmak için politika liderlerini bir araya getiren küresel bir diyalog platformu olan Doha Forumu yarın sona erecek. - DOHA