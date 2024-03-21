BM Genel Sekreteri Gazze'de Çifte Standart Uygulanmamalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de çifte standart uygulamadan ilkelere bağlı kalmalıyız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. AB'yi Gazze konusunda "çifte standarttan" kaçınmaya çağıran Guterres, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukukun ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de çifte standart uygulamadan ilkelere bağlı kalmalıyız" dedi.

"Kaotik bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Guterres, "Herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir silahlı grubun hesap verebilirlik olmadığı için her istediğini yapabileceğini düşündüğü bir cezasızlık durumumuz var" dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "Gazze'de benim genel sekreterlik dönemimde eşi benzeri görülmemiş sayıda sivil kayba şahit olmamızı kınıyoruz" dedi. - BRÜKSEL