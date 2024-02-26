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BM Genel Sekreteri: BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin ciddi şekilde sarsıldığını belirterek, 'Konsey'in yapısında ve çalışma yöntemlerinde ciddi bir reforma ihtiyaç var' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin ciddi şekilde sarsıldığını belirterek, "Konsey'in yapısında ve çalışma yöntemlerinde ciddi bir reforma ihtiyaç var" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde İnsan Hakları Konseyi'ne hitap etti. Guterres, nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeterince tepki verememesinden üzüntü duyduğunu belirterek, söz konusu çatışmaların BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin ciddi şekilde belki de ölümcül bir şekilde sarsılmasına neden olduğunu belirtti.

Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin sık sık çıkmaza girdiğini ve "zamanımızın en önemli barış ve güvenlik meselelerinde harekete geçemediğini" söyleyerek, "Konsey'in yapısında ve çalışma yöntemlerinde ciddi bir reforma ihtiyaç var" dedi.

"Yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi de çakmış olur"

Gazze Şeridi'nin Refah kentini insani yardım operasyonlarının merkezi olarak tanımlayan Guterres, İsrail'in buraya geniş çaplı bir saldırı düzenlemesinin yıkıcı sonuçları olacağını belirterek, "İsrail'in şehre topyekun saldırması sadece orada barınan 1 milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmaz, aynı zamanda yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi de çakmış olur" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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