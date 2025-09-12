BM Genel Kurulu'ndan Gazze için iki devletli çözüm önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü destekleyen bildiri, 142 'evet' oyu ile kabul edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken uluslararası toplum insani krizin çözülmesi için çabalarını sürdürüyor. ABD'nin New York eyaletinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Gazze Şeridi'nde iki devletli çözüme ilişkin bildiriyi ezici çoğunlukla onayladı. Oylamada 142 ülke 'evet' oyu verirken, 10 ülke 'hayır' oyu kullandı, 12 ülke ise çekimser kaldı. BM Genel Kurulu tarafından onaylanan 7 sayfalık bildiride, bölgedeki insani krize yönelik somut, zamanla sınırlı ve geri döndürülemez adımlar atılmasına yönelik çağrılar yapıldı. Bildiride aynı zamanda Gazze'deki savaşın derhal sona ermesi gerektiği vurgulanırken, BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilecek geçici bir uluslararası istikrar gücünün de bölgeye konuşlandırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride Hamas ve İsrail kınandı

Onaylanan bildiride, Hamas'ın mücadelesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde siviller ile sivil altyapıya yönelik saldırıları, bölgedeki kuşatması ve açlığı silah olarak kullanması da kınandı. BM tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in eylemlerinin yıkıcı bir insani felakete ve krize yol açtığı ifade edildi.

Kararı reddeden ülkeler

İsrail ve ABD'nin yanı sıra Arjantin, Macaristan, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tonga 'hayır' oyu kullandı.

ABD tarafından yapılan açıklamada bildiri, "bir başka yanlış yönlendirilmiş ve zamansız halkla ilişkiler gösterisi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bildirinin çatışmayı sona erdirmeye yönelik ciddi diplomatik çabaları baltaladığı öne sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın Hamas'ın uluslararası alanda yalnız bırakılmasını sağlayacağını öne sürdü.

Çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıması bekleniyor

Oylama, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantısının oturum aralarında yapılacak olan liderler zirvesi öncesinde gerçekleşti. Söz konusu zirvede Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya dahil birçok ülkenin Filistin devletini resmen tanıması bekleniyor. - NEW YORK