BM Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildiği kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Karar, son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslüman'ı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir. Türkiye, İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir" denildi.