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BM Filistin Özel Raportörü, Biden'a İsrail'in Gazze saldırılarına müdahale çağrısı yaptı

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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese, saldırıların insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin zarar görmesine yol açtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunarak, "Her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin. Uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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