Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

BM'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

BM'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Suriye'ye yönelik yaptırımların son bulması ve ülkenin insani ihtiyaçlarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, 17 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye konulu oturumda Suriye'ye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki siyasi ve insani duruma ilişkin bir oturum düzenledi. 15 üyeli konseyin oturumuna Suriye'nin başkenti Şam'dan bağlanan Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de kaydedilecek somut ilerleme ve kapsayıcı siyasi dönüşümün ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik desteğin sağlanması açısından kilit önemde olacağını söyledi. Pedersen, "Uluslararası alanda, bu sürece katılım için açık bir istek var. İhtiyaçlar çok büyük ve ancak geniş çaplı bir destekle karşılanabilir. Yaptırımların sorunsuz bir şekilde sona ermesi, (terörizm listelerindeki örgütlere dair) tanımlamalarda uygun adımlar atılması ve tam bir yeniden yapılandırma da bunlara dahildir" dedi.

"Nüfusun yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 17 milyon insan, desteğe muhtaç durumda"

Oturuma Şam'dan bağlanan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Suriye'ye yönelik yaptırımlar ve terörle mücadele tedbirlerinin bu ülkeye yönelik insani yardımları engellememesi çağrısında bulundu. Fletcher, "Suriye, zaten dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıyaydı. Nüfusun yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 17 milyon insan, desteğe muhtaç durumda" şeklinde konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Nebenzya, "Suriye'deki insani kriz, felaket boyutlarına ulaşmış durumda ve uluslararası toplumun acil ve koordineli yardımını gerektiriyor. Ne yazık ki Suriye'ye insani yardımlar yeterince finanse edilmiyor" dedi.

"Suriye halkını yaptırımlarla boğmaya devam mı edeceksiniz?"

Nebenzya, "Bu bağlamda, sözde geleneksel bağışçılara seslenmek ve bir soru sormak istiyoruz. Suriye insani yardımlar söz konusu olduğunda insanlık ve tarafsızlık ilkelerine göre mi hareket edeceksiniz, yoksa daha önce olduğu gibi Suriye halkını yaptırımlarla boğmaya devam mı edeceksiniz? Yaptırımlar kaldırılmalıdır. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bunlar, sıradan insanları etkiliyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, bugün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye konulu oturumda yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırım rejiminde güncelleme mesajı vermişti. AB'nin dış politika şefi Kallas, konuşmasında, "Parametrelerimizi, nihai yeniden yapılanmayı hedefleyerek yeni siyasi gerçekliğe uygun hale getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, nüfuzumuzdan ödün vermeden Suriye'nin toparlanma sürecini desteklemek amacıyla yaptırım rejimimizi bir revizyondan geçirmeyi düşünmeye başlamamız gerekiyor" demişti.

AB ve aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkeler, 2011'de Suriye rejiminin eski lideri Beşar Esad'ın demokrasi yanlısı protestolara sert müdahalesinin iç savaşa dönüşmesinin ardından Suriye'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
img

Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
img

Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
The Wall Street Journal yazdı: Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir
"Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir"
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü? FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.