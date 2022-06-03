BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama - Haberler

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BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama

Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100.gününde yaptığı açıklamada "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100.gününde yaptığı açıklamada "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak" dedi.

Rusya, 100 gün önce Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattı. Binlerce Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği savaşa ilişkin Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad'dan açıklama geldi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde baskısını arttırdığını dile getiren Awad, "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak. Dahası, 100 gün boyunca hayatlar, evler, işler ve umutların yok olduğuna tanık olduk. Bu savaş insanlara kabul edilemez zararlar verdi ve sivil hayatlar yok oldu" ifadelerini kullandı. Şehirlerin, kasaba ve köylerin büyük bir kısmında yıkım olduğunu kaydeden Awad, "Okullar, hastaneler ve sığınaklar korunamadı. Savaşın yıkıcı etkisine karşı tükenmeyen çabamız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek. Ancak tüm bunların ötesinde barışa ihtiyacımız var. Savaş hemen sona ermeli" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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