BM'den Libya'da Gerilim Uyarısı

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Birleşmiş Milletler, Libya'daki BM misyonu aracılığıyla Trablus'ta gerilim yaratan eylem ve söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Askeri yığınakların devam ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonu (UNSMIL), Trablus'ta gerilimi tırmandıracak ya da çatışmaları yeniden başlatacak eylemlerden ya da siyasi söylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada, Trablus içinde ve çevresinde askeri yığınağın devam ettiğine dair haberlerin ardından tüm Libyalı tarafları Trablus'ta gerilimi tırmandıracak ya da çatışmaları yeniden başlatacak eylemlerden ya da siyasi söylemlerden kaçınılması çağrısı yapıldı. BM açıklamasında, "UNSMIL, durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürüyor ve tüm tarafları iyi niyetle hareket etmeye çağırıyor. Yakın zamanda Trablus'ta konuşlandırılan güçler derhal geri çekilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mayıs ayında düzensiz silahlı gruplar olarak adlandırdığı grupların dağıtılması talimatını vermiş, bunun ardından Trablus'ta iki silahlı grup arasında son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanmış ve en az sekiz sivil hayatını kaybetmişti.

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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