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BM'de Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Politika Haberleri

BM'de Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı. ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul'daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde şu ana kadar Türkiye'de bin 541 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 773 kişi de yaralandı. Suriye'de ise şu ana kadar 461 kişinin hayatını kaybettiği, bin 326 kişinin de yaralandığı aktarıldı. - NEW YORK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Kahramanmaraş Türkiye Suriye Politika Haberler

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