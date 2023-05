BM'de ilk kez Nekbe anması

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün (Büyük Felaket) 75. yıl dönümünde ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasında ilk kez anma töreni düzenlendi.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün 75. yıl dönümünde ilk kez ABD'nin New York kentinde bulunan BM binasında anma töreni düzenlendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açılış konuşmasını yaptığı törende, canlı performanslar, fotoğraflar, videolar ve görgü tanıklarının anlatımları yer aldı.

" İsrail, işgalini ve Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürüyor"

Abbas konuşmasında, İsrail'e Filistinlilere yönelik "saldırganlığını" sona erdirmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler'den uzaklaştırılması çağrısında bulunarak, "Bugün resmi olarak, uluslararası hukuk ve uluslararası kararlar uyarınca İsrail'in bu kararlara saygı duymasını veya İsrail'in BM üyeliğini askıya almasını talep ediyoruz" dedi.

İsrail'i Birleşmiş Milletler'e olan "yükümlülüklerini ve üyeliğinin ön koşullarını asla yerine getirmemekle" suçlayan Abbas, İsrail ile ilgili BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen "yaklaşık bin kararı" sayarak, "Bugüne kadar tek bir karar uygulanmadı" ifadelerini kullandı. Abbas, Nekbe'nin "1948'de başlamadığını ve bu tarihten sonra da durmadığını" sözlerine ekledi. Abbas, "İsrail, işgalini ve Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürüyor. Nekbe'yi inkar etmeye devam ediyor ve Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönüşüne ilişkin uluslararası kararları reddediyor" dedi.

"Uluslararası hukuka aykırı"

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise yaptığı açıklamada, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğu için sona ermesi gerektiği yönündeki "açık pozisyonunu" yeniden teyit etti.

İsrail'in çağrısı üzerine 44 ülke törene katılmadı

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, diğer ülkelerin temsilcilerine Nekbe Günü anmasına katılmamalarını isteyen bir mektup yazdı. Erdan mektubunda, "Uluslararası bir örgütün üye devletlerden birinin kuruluşunu bir felaket damgalayabileceği düşüncesi hem dehşet verici hem de tiksindirici. Bu sadece Yahudi nefretine göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda Filistinlilere karalayıcı söylemlerini yaymak için uluslararası organları sömürmeye devam etmeleri için yeşil ışık yakıyor" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına göre, ABD, Kanada, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nden toplam 44 ülke törene katılmadı.

Nekbe Günü geçtiğimiz sene Genel Kurulda oylanmıştı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçtiğimiz sene aralık ayında yapılan oylama ile Nekbe anması 90 evet, 30 aleyhte ve 47 çekimser oyla onaylandı. Girişim Mısır, Ürdün, Senegal, Tunus, Yemen ve Filistinliler tarafından desteklendi.

İsrail'in kurulduğu 1948 tarihinde 760 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Filistinliler, bu tarihi Nekbe ya da Büyük Felaket olarak adlandırıyor. - NEW YORK