Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

BM, Ateşkes Gününde Gazze'ye 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Gönderildi

BM, Ateşkes Gününde Gazze'ye 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiğini açıkladı. BM yetkilisi Tom Fletcher, insani ihtiyaçların büyük olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak yürürlüğe girmesinin ardından insani yardım taşıyan tırlar Gazze Şeridi'ne girmeye başladı. Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiğini duyurdu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 630'dan fazla tırın Gazze'ye girdiğini ve bunlardan 300'ün Gazze'nin kuzeyine insani yardım taşıdığını ifade etti. Fletcher, "Kaybedecek zaman yok. 15 ay süren amansız savaşın ardından insani ihtiyaçlar çok büyük" dedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İsveç'te 10 kişiyi bombayla öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
img

Yolda yürüyen genç kıza yumruk atan şahıstan akıllara ziyan savunma
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.