ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Blinken ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah ile de görüştü.

- Blinken, Ürdün'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

AMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışması devam ederken geldiği İsrail'in ardından Ürdün'e geçti. Bakan Blinken temasları kapsamında başkent Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı'ndan insani koridorların açılması çağrısı

Blinken ayrıca, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Blinken, Hamas'ın Filistin halkının onurunu ve kendi geleceğini tayin etme hakkını savunmadığını ifade etti. Blinken ayrıca Ürdün'ün "Kudüs'teki özel rolünü ve bölgede istikrarı sağlayan bir güç olmasını" takdir ettiğini dile getirdi.

Kral II. Abdullah ise görüşmede, bölgedeki çatışmanın sona erdirilmesi için çalışmanın yanı sıra Gazze'ye tıbbi ve yardım yardımlarının ulaştırılmasına imkan verecek insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı. Kral Abdullah, uluslararası kuruluşların Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının engellenmemesi ve görevlerini yerine getirebilmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah ayrıca, Gazze'deki gerilimin sona ermesi için uluslararası çabaların hızlandırılmasının ve çatışmanın Batı Şeria'ya yayılmasının önlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Filistinlilerin Filistin topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik her türlü girişime karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, krizin komşu ülkelere yayılmasının ve mülteci sorununun artmasının önlenmesi çağrısında bulunurken, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışa ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Kral Abdullah ayrıca, Kudüs'teki kutsal mekanlarda statükonun korunması gerektiğini vurguladı ve kutsal mekanların korunmasına yönelik çabaların devam ettiğine dikkat çekti.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Kraliyet Ofisi Müdürü Cafer Hassan, İstihbarat Dairesi Başkanı Ahmed Husni ve ABD'nin Amman Büyükelçisi Yael Lempert da katıldı.

Blinken Ürdün'deki temaslarının ardından Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı da ziyaret edecek.