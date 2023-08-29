Bled Stratejik Forumu'nda genç nüfusun göç sorunu ele alındı

Slovenya'nın Bled kentinde düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda genç nüfusun göç sorunu ve çözüm önerileri tartışıldı. Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, gençlerin uzaklaşmasına neden olan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin karar verici rolü ve genişlemesinin önemi de panelde ele alındı.

Slovenya'nın Bled kentinde dün başlayan Bled Stratejik Forumu, ikinci gününde birçok üst düzey yetkilinin katıldığı panellerle devam etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, "Küresel Zorluklar-Gençliğin Sesi" konulu panelde yaptığı konuşmada, bölge ülkelerden göç eden genç nüfusa işaret etti.

Batı Balkan ülkelerinden 1990'lı yıllardan bu yana 4 milyon kişinin göç ettiği bilgisini paylaşan Pirc Musar, "Bu rakam iki Slovenya'ya eşit. Rakamlar bu şekilde artmaya devam ederse ne olur bilmiyorum." dedi.

Pirc Musar, genç nüfusun uzaklaşmasına neden olan sorunların çözülmesi ve iyi bir yaşam ile fırsatların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Panelde, genç nüfusun ülkelerindeki yolsuzluk, işsizlik ve siyasallaşma gibi nedenlerden göçü tercih ettiği aktarıldı.

Forum, bugün sona eriyor

Forum kapsamında, "Avrupa Birliği (AB): Karar Verici?" konulu panel de düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, AB'de güven noktasında istikrasızlığın söz konusu olmadığını belirterek barış, istikrar ve güven için AB'nin genişlemesinin önemine vurgu yaptı.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da AB'nin bir anlamda karar verici olduğuna işaret ederek "Ancak AB hiç şüphesiz son yıllarda güç de kaybetti. Güvenlik de bu meselelerden birisi." dedi.

AB genişlemesinin "zorunlu" olduğunu aktaran Szijjarto, tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olması gerektiğini ve böylece birliğin her anlamda çok daha güçlü hale geleceğine inandığını dile getirdi.

Panelde konuşan Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ise AB ile Bosna Hersek arasındaki katılım müzakerelerinin yıl sonunda ya da 2024'ün başında başlamasını beklediklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın Batı Balkan ülkelerinin kaydettiği ilerleme konusunda Avrupa Komisyonundan olumlu raporlar beklediğini kaydeden Grlic Radman, Karadağ'da haziranda yapılan erken genel seçim sonrası kurulması beklenen hükümete değindi.

Grlic Radman, Karadağ'ın bu süreçte, AB yanlısı değerlere bağlı olduğunu sadece beyanlarında değil, eylemlerinde de göstermesi gerektiğini söyledi.

18. Bled Stratejik Forumu, "Küresel güvenlik için dayanışma" temasıyla düzenleniyor. Forum, bugün gerçekleştirilecek panellerin ardından sona erecek.