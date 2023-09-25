BJP Lideri Trudeau'ya tepki gösterdi

Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Jai Bhagwan Goyal, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya anti-Hindistan Halistanlılara bir bölge vermesini teklif etti. Goyal, Kanada'nın Hindistan'ın iç işlerine karışmasını eleştirerek, Kanada'nın Hindulara tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri ve Birleşik Hindu Önderliği (UHF) Başkanı Jai Bhagwan Goyal, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, ülkesindeki bir bölgeyi "anti-Hindistan Halistanlılara" vermesini teklif etti.

ANI News'un haberine göre Goyal, dün yaptığı açıklamada, "Kanada Başbakanı, anti-Hindistan Halistanlıları çok seviyorsa neden Kanada'nın bir parçasında Halistan ülkesi kurmuyor? Bu ülkeyi tanıyan ilk biz oluruz." ifadeleriyle Trudeau'ya tepki gösterdi.

Goyal, "Trudeau, Hindistan'ın G20 başarısından dolayı kendisini üzgün hissediyor. Bu olay, Kanada'nın Hindistan'ın iç işlerine karışmasında bir ilk değil." dedi.

Ülkesinin terörist kabul ettiği kişilerin listesini defalarca ilettiğini ancak Kanada'nın onları Hindistan'a teslim etmek yerine desteklediğini savunan Goyal, Kanada'nın Hindulara tehditte bulunduğunu ve ülkeyi terk etmelerini istediğini öne sürdü.

Kanada'nın Hindistanlı yetkili ve diplomatlara uygunsuz davranışlar sergilediğini ileri süren Goyal, taleplerinin belirtildiği bildirinin Kanada Büyükelçiliğine gönderildiğini, Trudeau'ya da ayrıca mektup yollanacağını açıkladı.

Goyal, UHF'nin Yeni Delhi'de Trudeau'ya karşı gösteri düzenlediğini kaydederek, "Kanada'nın Hindistan'a karşı çıkarak Halistanlıları desteklediğini" öne sürdü.

Kanada Savunma Bakanı'ndan uzlaşma çağrısı

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, CBC News'e verdiği röportajda, Hindistan ile ülkesini ortak noktada buluşmaya davet etti.

Blair, Hindistan ve Kanada'nın diyalog kurmalarını istediğini belirterek, "Konuşmaya başlarlarsa ortak bir nokta bulacaklarına eminim." dedi.

Cinayet soruşturmalarını oldukça ciddiye aldığını anlatan Blair, Hindistan hükümetinin gerçeği bilmesi ve Kanada ile çözüm arayışına girmesinin önemini vurguladı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu din adamını öldürmekten aranan Nijjar, "Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek", "finansal destek sağlamak", "komplo kurmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve bu ülkeden silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.