Bitlis Valisi Ömer Karaömeroğlu için Uğurlama Töreni Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu için uğurlama töreni yapıldı. Törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve valilik çalışanları katıldı. Karaömeroğlu, törende vedalaşarak görev süresi boyunca kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.