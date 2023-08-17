Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Ziyaretlerde Bulundu

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentteki ilk günkü mesaisinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Karaömeroğlu, Feyzullah Ensari Türbesi'ni ziyaret etti ve Nur Caddesi'ndeki vatandaşlarla talep ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla 'Ahlat Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.