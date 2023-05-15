Bitlis'te Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti 1 vekil çıkardı

BİTLİS'te, 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 2, AK Parti ise 1 milletvekili kazandı.

BİTLİS'te, 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 2, AK Parti ise 1 milletvekili kazandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde 221 bin 7 seçmenin bulunduğu Bitlis'te 866 sandık kuruldu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 180 bin 958 seçmen oy kullandı. Oyların 173 bin 436'sı geçerli sayıldı. Buna göre Yeşil Sol Parti 70 bin 825, AK Parti 64 bin 380, İYİ Parti 22 bin 914, MHP 6 bin 216, Yeniden Refah Partisi ise 3 bin 667 oy aldı. Sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den Hüseyin Olan ve Semra Gökalp Çağlar ile AK Parti'den Turan Bedirhanoğlu TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Turan Bedirhanoğlu, 1984 yılında Bitlis'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Almanya'da Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık yaptı ve 2014 yılında ise Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde Şırnak Belediye Başkan Vekili, Balveren Belediye Başkan Vekili, Kumçatı Belediye Başkan Vekili ve Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, görevlerini yaptı. 5 yıllık görev süresinin ardından Küçükçekmece Kaymakamı olarak atandı.