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Bitlis'te Yerel Basın Temsilcileri İstişare Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'te Yerel Basın Temsilcileri İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) ev sahipliğinde yerel basın temsilcileri, önümüzdeki projeleri ve yerel basının etkinliğini artırma yollarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Bitlis'te faaliyet gösteren Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) üyesi yerel basın temsilcileri istişare toplantısı yaptı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde yayın hayatını sürdüren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akrediteli basın kartı sahibi yerel gazete ve internet haber sitesi sahibi ve temsilcileri, Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Güroymak Gazetesi imtiyaz sahibi Halis Olcay'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan istişare toplantısında önümüzdeki dönemde yapılması planlanan ziyaretler, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak Basın İlan Kurumu (BİK) genel kurulunda görev alacak gazete temsilcileri seçimi ile Bitlis ve ilçelerinde yerel basının daha etkin bir şekilde rol alması konuları üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) Yönetim Kurulu Başkanı Halis Olcay, Bitlis ve ilçelerinde yayın yapan yerel gazeteler ve internet haber siteleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Bitlis yerel basınının daha güçlü ve etkin bir şekilde yayın hayatını sürdürmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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