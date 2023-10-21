Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak ilçesinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü özel hareket timlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilerek, operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 13'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, özel harekat timleri destekli 13 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında 71,43 gram metamfetamin, 18,36 gram esrar, 2 adet Extacy uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 25 adet fişek, 1 adet bıçak ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.