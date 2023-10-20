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Bitlis'te sosyal medyada silahlı görüntü paylaşanlara operasyon: 3 gözaltı

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Politika Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal medyadan silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mermiler ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal medyadan silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mermiler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 7.62 milimetre çapında 48 boş kovan, av tüfeği, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah ve diğer malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

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