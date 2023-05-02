Bitlis'te seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Bitlis'te 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik alınacak tedbirler konusunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Seçimde alınacak olan güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantı, Bitlis Valiliği konferans salonunda yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, seçimde alınacak tedbirleri, seçmen ve sandık sayılarını açıkladı. Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimi gerçekleştirilecektir. Seçimin çok sağlıklı, huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm arkadaşlarımızla birlikte seçim güvenliği toplantımızı gerçekleştirdik. İlimizde 220 bin 678 seçmenimiz 3 milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacaklar. Oy kullanılacak sandık sayısı 864. Sandığa erişimi olmayan vatandaşlarımızın, engeli gibi sıkıntıları olan vatandaşlarımız için de sandık çalışmalarımızı yaptık. Bunlar 5 sandıkta oy kullanacaklar. Jandarma ve emniyetimiz 6 bin 952 personelle 24 saat esasıyla o gün hazır olacaklar. Zaten tedbirlerimizi bizler seçim başlangıcından itibaren almaya başlamıştık. Bugüne kadar çok sağlıklı ve huzurlu bir seçim dönemi geçirdik. Bitlis daha önceki yıllarda olduğu gibi seçim dönemini de huzurlu bir şekilde aşacaktır. Bütün vatandaşlarımıza kullanacakları oyların hayırlı olmasını diliyorum. Görev alacak arkadaşlara da şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen toplantıya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe kaymakamları, emniyet müdürlüğü şube müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS