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Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyon sonucunda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.