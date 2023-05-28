Bitlis'te oy sayımına başlandı
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Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi. Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 866 sandıkta oy verme işlemi sona ererken okullarda oy sayımına geçildi.
Bitlis'te oy sayımına başlandı
BİTLİS - Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi.
Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 866 sandıkta oy verme işlemi sona ererken okullarda oy sayımına geçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Politika